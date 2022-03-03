صلاح يتحدث عن صدمة الكرة الذهبية وموقف زوجته ونظرية المؤامرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تحدث محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر، عن موقفه من عدم الحصول على مركز متقدم في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2021، قائلًا بأنه يشعر بأنه يستحق مركز أفضل لكن لا يؤمن بنظرية المؤامر.

وأوضح صلاح في حواره مع قناة "دي إم سي" الفضائية، موقفه من استلام زوجته لجائزة القدم الذهبية: "أنا وماجي كنا في الحفل، وكان شيء هام بالنسبة لها أن تصعد للحصول على الجائزة، وكانت متوترة بعض الشيء لكني رأيت أنه من الجيد أن تحصل عليها".

وتابع: "نتائج الكرة الذهبية كانت صادمة بالنسبة لي، ليس لدي الكثير لأقوله عن هذا الأمر، لم يكن هناك شخص في العام يتوقع أن أكون السابع لكن هذا ما حدث".

وأما عن رأيه إن كان وجوده في المركز السابع بجائزة الكرة الذهبية، أمر غير عادل فقال: "لا أشعر بنظرية المؤامرة، لكن ربما تكون هناك اختيارات غير دقيقة، وهناك دول كثيرة بعيد عن الكرة لا أعرف اختيارتهم تكون بناء على ايه، لكن لا أعتقد في نظرية المؤامرة".

وأضاف: "ليس لدي شيء أقوله ليدل على وجود شيء خطأ، حقيقي لا أعرف لكني صدمت في النتيجة".

وفيما يتعلق بعدم تواجده ضمن التشكيل المثالي لفيفا: "لا أشعر بالسعادة عندما أغيب عن التشكيل المثالي، لكن لا يوجد شيء لأفعله، ما يرضيني هو أن الجميع يشاركني نفس الشعور بأنني يجب أن أتواجد في القائمة".

واختتم قائلًا: "ليس لدي شعور بأن هناك شيء شخصي ضدي بالتحديد، لكن هذا هو الواقع الذي نتعامل معه".