محمد صلاح: هناك مباراة لا يمكن أن أنساها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمد صلاح جناح المنتخب المصري بأنه يتشرف بكل مرة يرتدي فيها قميص الفريق، واعتبر أن مباراة التأهل لكأس العالم هي الأهم في مسيرته.

وقال صلاح في حواره مع قناة "دي إم سي" الفضائية: "الناس لا تستطيع أن تدرك لأي درجة أكون سعيد وأنا قادم من أجل اللعب مع المنتخب، شرف بالنسبة لي أن أرتدي قميص المنتخب".

وتابع: "يسعدني التواجد مع اللاعبين، وأفضل إحساس في الدنيا هو الفوز في مباراة مع المنتخب، وبالنسبة لي الصعود لكأس العالم بعد هذه الفترة الطويلة كان أهم لقاء لعبته والأجواء والجماهير في الاستاد وفرحة الشعب المصري شيء لا يوصف".

واستطاع محمد صلاح أن يقود المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعدما فشل الفراعنة على مدار 28 عاما في الوصول إلى نهائيات البطولة الأهم في تاريخ كرة القدم.