ثنائي هجومي في قائمة الأهلي لمباراة المريخ بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، القائمة التي سيخوض بها مواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي غياب اللاعبين ياسر إبراهيم وأيمن أشرف للإصابة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره المريخ السوداني، يوم السبت الموافق 5 مارس ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، كريم فؤاد، محمود وحيد، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد أفشة، أحمد عبدالقادر، محمد محمود، طاهر محمد، حسين الشحات، لويس ميكيسوني، بيرسي تاو.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة جمعهما من مباراتين، فيما يحتل المريخ المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين.