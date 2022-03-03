مرتضى يوضح موقف اللاعبين من التجديد: السبت يوم حاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف اللاعبين المنتظر تجديد عقودهم مع الفريق.

وكان رئيس الزمالك أعلن الخميس موعدا لتجديد العقود في مقر الزمالك خلال الوقت من 12 إلى 2 ظهرًا، إلا أنه لم يحضر سوى حازم إمام.

وتنتهي عقود 8 لاعبين بنهاية الموسم الجاري، وهم طارق حامد، ومحمد أبو جبل، وأشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، وعمر السعيد، ورزاق سيسيه، بالإضافة إلى حازم إمام.

وقال مرتضى في فيديو بثه عن قناته على موقع يوتيوب، إن بعض اللاعبين سيحضروا مساء اليوم في مكتبه لتجديد العقود، والبعض الآخر سيحضر غدا الجمعة.1

وأكمل: "لن يجلس أي لاعب معي ولكن سيجلسوا مع اللجنة المكونة من الكابتن جمال عبدالحميد، وأحمد مرتضى منصور، وأمير مرتضى منصور، والمستشار أحمد جلال إبراهيم للتفاوض والاتفاق".

وأكد رئيس الزمالك، أن طارق حامد طلب الحضور مساء الخميس، بدلا من ظهر اليوم، لأنه يخضع لفترة تأهيل حاليا بعد عودته من الإصابة، وكذلك أبلغ أبو جبل إدارة النادي أنه في انتظار قدوم شقيقه "وكيله" من أسيوط للتوقيع الجمعة، ولا أزمة لديهما في تجديد عقودهما.

وأضاف رئيس الزمالك: "حازم إمام حضر إلى مقر النادي للتوقيع، وعمر السعيد أبلغناه بالحضور مساءً أيضا سواء للتجديد أو عدم التجديد فلا مشكلة معه".

وأكمل: "أشرف بنشرقي أبلغلنا بالانتظار ساعتين للاتصال بشقيقه للتنسيق لموعد حضوره، لديه النية للتجديد ولا مشكلة معه في توقيع العقود

أما رزاق سيسيه، قال رئيس الزمالك إن اللاعب يتحدث الفرنسية، ولم يكن يعرف الموعد وجاري البحث عن شخص للتواصل معه.

وأشار مرتضى منصور إلى أن السبت سيكون يوم حاسم: "سيتم الإعلان عن من جدد تعاقده ومن رفض، من المخلص ومين عمل فيلم أونطة".

وعن قناة الزمالك، قال مرتضى منصور: "أحمد عيد لن يظهر على قناة الزمالك مجددًا لأنه سخر من رئيس الزمالك، عقدنا اجتماع مع الشركة المتحدة وسيكون هناك اجتماع آخر مع سيف الوزيري يوم الثلاثاء لنضع النقاط فوق الحروف، ومفيش حد في القناة هيشتغل غصب عن رئيس مجلس إدارة القناة وهو رئيس نادي الزمالك.. هناك 35 اسم سيكونوا خارج قناة الزمالك".

واختتم حديثه عن المحللين بالقنوات الفضائية: "اتقوا ربنا في الزمالك، وإلا همنع اللعيبة عن عمل اللقاءات الصحفية، وسنتغيب عن المؤتمر الصحفي وسندفع الـ15 ألف جنيه الغرامة".