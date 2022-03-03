مرتضى: المدير الفني الجديد يصل الأحد ويقود الزمالك أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن المدير الفني الجديد للفريق، سيصل يوم الأحد أو الإثنين القادم لتولي مسؤولية قيادة الفريق.

وأوضح مرتضى في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب، أن نجليه أحمد وأمير تواصلوا مع 4 أو 5 مدربين.

وأكمل: "اخترنا المدرب الأقوى في سيرته الذاتية دائما نتعاقد مع المدربين المحترمين".

وأضاف: "المدير الفني القادم مع مساعديه سيقود الفريق أمام الوداد المغربي في دوري الأبطال".

ويلتقي الزمالك منافسه الوداد المغربي يوم الجمعة 11 مارس، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وقدم مرتضى الشكر لأسامة نبيه المدير الفني المؤقت: "أسامة بطل لأنه تحمل المسؤولية في وقت صعب جدا".

وحقق الزمالك الفوز أمام فيوتشر بنتيجة 3-2 ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

واختتم رئيس الزمالك حديثه: "لن ألعب كأس الموسم الجديد، إلا إذا استكملت الكأس القديم".

ووصل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي، إلا أنه لم يستكمل حتى الآن، ولم يضع اتحاد الكرة جدولا لبقية مباريات الكأس.