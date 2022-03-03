الامارات | تحدٍ بين جماهير "ديربي الرياض" لتنفيذ "احتفالية الخلاط".. والدوسري يسجل ويحتفل بها

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدٍ بين جماهير "ديربي الرياض" لتنفيذ "احتفالية الخلاط".. والدوسري يسجل ويحتفل بها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدرجات ملعب (مرسول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض قبل قليل حضورا جماهيريا لافتا لمتابعة ديربي الرياض بين قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر. ويتسع الملعب لـ25 ألف متفرج، وشهد منافسة ساخنة بين جماهير النصر والهلال في تشجيع لاعبيها، إذ سبق انطلاق المواجهة تحدي طريف بين الجماهير في تنفيذ طريقة احتفالية (الخلاط الشهيرة) التي تعود للاعب بايرن ميونخ الألماني سيرج غنابري.

واحتفالية الخلاط الطريقة يمثل فيها اللاعب وكأنه يحمل وعاء بيده اليسرى، بينما في يده اليمنى ملعقة يستخدمها في خلط ما بداخل الوعاء، وكان اللاعب الألماني بدأها خلال فوز العملاق الألماني بدوري أبطال أوروبا أمام سان جرمان الفرنسي في 2020.

ولم يتأخر سالم الدوسري في الاحتفال بالطريقة نفسها، بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه الهلال في الدقيقة 34، قبل أن يضيف الثاني له في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول، بينما افتتح ماتيوس بيريرا الثلاثية للهلال في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية نظيفة.

كانت الاحتفالية دخلت إلى الملاعب السعودية التي ينفذها لاعب الهلال سالم الدوسري بعد تسجيل الأهداف مع "الزعيم"، لكن الطريقة انتقلت للمدرجات قبل انطلاقة مباراة الديربي، إذ رصدت القناة الناقلة للمباراة ssc1 المنافسة بين الجماهير التي شارك فيها الجميع رجالاً ونساءاً صغاراً وكباراً. وعلى صعيد أخر، سبق انطلاقة المواجهة مهرجان أضواء من قبل الشركة الراعية للدوري السعودي، شاركت فيه الجماهير من خلال الهواتف النقالة.

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