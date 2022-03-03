طموح التعاون يصطدم بسطوة النموذجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، يلتقي التعاون مساء اليوم الجمعة ضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وسط جوانب فنية تبدو في مجملها متكافئة نسبيا لدى الطرفين رغم الأفضلية الواضحة لدى الضيف الباحث عن تأكيد تفوقه على مضيفه للمرة الثانية هذا الموسم، فيما تبدو رغبة أصحاب الأرض في تحقيق الفوز أكثر طموحا بغية رد الثأر لخسارة مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

معالجة النزيف

ويحتل التعاون المرتبة الـ12 برصيد 23 نقطة عقب عودته من حائل بتعادل إيجابي ثمين أمام الطائي بهدف لمثله، ويسعى جاهدا للخروج من سلسلة التعادلات المتواصلة وتحقيق العلامة الكاملة، فيما يتوقع أن يخوض البرتغالي جوزيه جوميز هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن، بحثا عن معالجة النزيف المتواصل والابتعاد عن دائرة الخطر في ظل التقارب النقطي بينه وبين ملاحقيه إلى جانب تعويض غياب لاعبه سلمان هزاري، لحصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية، ومع وجود عدد من الأوراق الرابحة لديه على الصعيد الأجنبي يتقدمهم الكاميروني لياندري توامبا والإسباني ألفارو ميدران والهولندي أشرف المهديوي وكذلك المصري مصطفى فهمي والكونغولي كريستيان لوينداما.

قطار الانتصارات

في المقابل وعلى الطرف الآخر الفتح الذي اكتسح الاتفاق برباعية نظيفة في الجولة الماضية يحتل المرتبة السابعة برصيد 27 نقطة وبفارق الأهداف عن نظيره الفيحاء، ويسعى لمواصلة قطار الانتصارات والاقتراب كثيرا من دائرة المقدمة، فيما تبدو أوضاع الفريق في الآونة الأخيرة تسير بشكل إيجابي، لذا يتوقع أن يستغل اليوناني جورجوس دونيس النشوة المعنوية لدى الفريق، بحثا عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي والعودة للأحساء بالنقاط الثلاث، يحفزه في ذلك حضور العنصر الأجنبي المتمثل في كل من البيروفي كريستيان كويفا والمغربي مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكة، إضافة إلى البرازيلي بيتروس ماثيوس والكرواتي ايفان سانتيني، هذا وسبق أن التقى الفريقان في 23 لقاء على صعيد الدوري في مختلف مسمياته، تفوق خلالها التعاون في سبع مواجهات، بينما حقق الفتح الفوز في 9 مواجهات، فيما حضر التعادل في سبعة لقاءات، منها (3) إيجابي و (4) سلبي.