شكرا لقرائتكم خبر طموح التعاون يصطدم بسطوة النموذجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
معالجة النزيف
ويحتل التعاون المرتبة الـ12 برصيد 23 نقطة عقب عودته من حائل بتعادل إيجابي ثمين أمام الطائي بهدف لمثله، ويسعى جاهدا للخروج من سلسلة التعادلات المتواصلة وتحقيق العلامة الكاملة، فيما يتوقع أن يخوض البرتغالي جوزيه جوميز هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن، بحثا عن معالجة النزيف المتواصل والابتعاد عن دائرة الخطر في ظل التقارب النقطي بينه وبين ملاحقيه إلى جانب تعويض غياب لاعبه سلمان هزاري، لحصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية، ومع وجود عدد من الأوراق الرابحة لديه على الصعيد الأجنبي يتقدمهم الكاميروني لياندري توامبا والإسباني ألفارو ميدران والهولندي أشرف المهديوي وكذلك المصري مصطفى فهمي والكونغولي كريستيان لوينداما.
قطار الانتصارات
في المقابل وعلى الطرف الآخر الفتح الذي اكتسح الاتفاق برباعية نظيفة في الجولة الماضية يحتل المرتبة السابعة برصيد 27 نقطة وبفارق الأهداف عن نظيره الفيحاء، ويسعى لمواصلة قطار الانتصارات والاقتراب كثيرا من دائرة المقدمة، فيما تبدو أوضاع الفريق في الآونة الأخيرة تسير بشكل إيجابي، لذا يتوقع أن يستغل اليوناني جورجوس دونيس النشوة المعنوية لدى الفريق، بحثا عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي والعودة للأحساء بالنقاط الثلاث، يحفزه في ذلك حضور العنصر الأجنبي المتمثل في كل من البيروفي كريستيان كويفا والمغربي مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكة، إضافة إلى البرازيلي بيتروس ماثيوس والكرواتي ايفان سانتيني، هذا وسبق أن التقى الفريقان في 23 لقاء على صعيد الدوري في مختلف مسمياته، تفوق خلالها التعاون في سبع مواجهات، بينما حقق الفتح الفوز في 9 مواجهات، فيما حضر التعادل في سبعة لقاءات، منها (3) إيجابي و (4) سلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر طموح التعاون يصطدم بسطوة النموذجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.