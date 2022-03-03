أمل الشباب يهدد بقاء الباطن بين الكبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه فريق الشباب صاحب المركز الثالث ضيفه الباطن القابع بالمركز الـ13 على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، غدا السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

كل النتائج تشير إلى فوز شبابي يعزز من ملاحقته للمتصدر فريق الاتحاد، حيث يملك الشباب 43 نقطة وبفارق 21 نقطة عن الباطن الذي يعتبر أقرب فريق لمناطق الهبوط وخسارته وفوز الفيصلي أو الاتفاق ترسله لمناطق الهبوط.

يمتلك الشباب كل مفاتيح الفوز خاصة بعد نجاح مهاجمه الجديد جون ماري في تسجيل أول أهدافه في المسابقة وهو المهاجم الذي جاء خليفة للمهاجم النيجيري أودين إيغالو الذي انتقل للهلال.

تاريخيا يمتلك الشباب افضلية كبيرة، حيث تقابل الفريقان في 9 مباريات في دوري المحترفين فاز الشباب في سبع منها وفاز الباطن في مباراتين.

آخر فوز حققه الباطن كان في عام 2017.

تشابه نتائجهما في آخر جولتين، حيث خسرا في الجولة الـ 21 حيث خسر الشباب أمام الهلال (5-0) وخسر الباطن أمام النصر (4-3)، وفازا في الجولة الماضية، حيث فاز الشباب على الفيحاء (2-1) وفاز الباطن على الفيصلي (1-0).