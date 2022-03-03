شكرا لقرائتكم خبر أبها والطائي.. تأكيد التفوق أم رد الدين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة مساء اليوم اللقاء الذي يستضيف فيه الفريق الكروي الأول بنادي أبها نظيره الطائي ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل المستضيف أبها هذا اللقاء بنية التعويض بعد خسارته في الجولتين الماضية كانت الأولى في الديربي أمام ضمك (3-2) والثانية أتت في الدقائق الأخيرة بعد أن استطاع النصر التسجيل في الثواني الأخيرة لينتهي اللقاء بخسارة أبها (2-1) في الجولة الماضية.

ويحتل أبها المركز السادس في سلم الترتيب بعد أن استطاع جمع 28 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز اليوم أمام الطائي للمحافظة على مركز الحالي ورفع رصيده النقطي إلى 31 نقطة ملاحقا جاره ضمك الذي يحتل المركز الخامس.

ويأمل أبها تحقيق الفوز ذهابا وإيابا أمام الطائي في أول موسم يجمع الفريقان خلال منافسات دوري المحترفين السعودي.

على الطرف الآخر يأتي الطائي ضيفا إلى أبها متسلحا بالنتائج الإيجابية الأخيرة التي حققها الفريق مستمدا منها قوته لمواجهة خصمه أبها اليوم، بعد أن استطاع تجنب الخسارة خلال الجولات الثلاث الأخيرة، حيث حقق الفوز في لقاءين وتعادل في اللقاء الأخير في الجولة الماضية أمام التعاون بهدف لمثله.

كما يبحث الطائي عن رد الدين والأخذ بثأره من أبها عقب الخسارة التي تعرض لها خلال لقاء الدور الأول على أرضه وسط جماهيره في حائل عندما انتهى اللقاء بفوز أبها بهدف يتيم.

يذكر أن الطائي في حال فوزه اليوم يتجاوز أبها في الترتيب ويصل إلى النقطة الـ 29 حيث يملك الآن في رصيده 26 نقطة جعلته يقبع في المركز الـ 10 في سلم الترتيب.