شكرا لقرائتكم خبر بعد إقالة فلادان.. هل ينجو مركب النواخذة من الغرق؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشعر الاتفاقيون برعب شديد من وضع فريقهم الكروي الأول بعدما وصلت سفينته إلى منطقة الخطر التي ربما ينتهي بها الحال إلى الغرق، وذلك بعد مضي 22 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكثر ما يخشاه النواحذة ويقلق مضاجعهم هو تكرار سيناريو الهبوط في موسم 2014م، ويحتل الفريق حاليا المركز قبل الأخيرة برصيد 20 نقطة فقط من 21 مباراة بعدما تأجلت له مباراة ضد الهلال إثر مشاركة الأخير في مونديال الأندية، وسيدخل الفريق الاتفاقي لقاءاته المقبلة بطريقة خروج المغلوب والبحث عن الفوز فقط، خاصة في اللقاءات مع المنافسين المباشرين على الهبوط.

مشروع العطوي لم ينجح

المدرب الوطني خالد العطوي الذي بدأ مشواره التدريبي من نادي العيون لدرجة الشباب عام 2008م ثم الفتح مساعدا لنفس الدرجة قبل أن يعود للعيون مرة أخرى كمدرب للفريق الأول ثم النجوم الذي نجح معه بالصعود من الدرجة الثالثة للثانية ثم الأولى على التوالي ليستلم في 2018 م منتخبنا الوطني تحت 20 سنة ويحقق معه بطولة قارية عام 2019م رفعت أسهمه كثيرا، ليكون هو المشروع الذي تبحث من خلاله إدارة خالد الدبل عن صناعة فريق قوي مستقر فنيا بقيادته على أمل إعادة أمجاد خليل الزياني التي وصل معها الاتفاق للقمة، ولكن عشاق الاتفاق حذروا الإدارة من المشروع خاصة في ظل وجود 7 أجانب لكل فريق والتي فقط تحتاج لمدرب جيد وخيارات أجنبية مناسبة وليس لمشروع بناء ستطول مدته ولن يصمد فيه الفريق أمام تيارات التغيير التي تنتهجها الأندية الأخرى.

وفي هذا الموسم وبعد تراجع الفريق كثيرا من حيث المستوى والنتائج اقتنعت الإدارة بوقف مشروعها.

صدمة فلادان لا تكفي

إنهاء التعاقد مع الوطني خالد العطوي واستبداله بالمدرب الصربي فلادان كان دليلا واضحا على خطأ الإدارة في إصرارها العجيب على تكملة مشروعها ولكن البديل الذي حضر بعد مضي 8 جولات تقريبا لم توفق فيه إدارة الدبل وكان امتدادا لفشل العطوي مع الفريق، ففلادان خلال 13 مباراة لم ينجح سوى في الفوز بـ3 مباريات، والتعادل في 4 بينما خسر 6 لقاءات أغلبها من فرق الوسط والمؤخرة، ولعل الشيء الوحيد الذي كانت تبحث عنه إدارة الاتفاق من إحضار فلادان هو معرفته بالدوري وإحداث صدمة للفريق يستفيق من خلالها، ولكن للأسف لم تكن كافية مما دعا الإدارة لإنهاء الارتباط بالصربي والعودة مجددا للوطنيين وتحديدا المدرب أحمد الحنفوش، وخاصة أن فلادان فشل في الفوز بـ8 مباريات متتالية.

أخطاء إدارية بالجملة

الأخطاء الإدارية التي وقعت فيها إدارة الاتفاق لم تكن وليدة هذا الموسم، بل كانت تراكمية، فكان من الأولى البحث عن مدرب كبير من الصيف الماضي ووقوفه على تجهيز الفريق بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع طموحات فارس الدهناء، كما أن عدم الالتفات لعشاق النواخذة من نجوم الجيل الذهبي وعدم سماع نصائحهم الفنية والإدارية أسهم في تراكم الأخطاء، كما أن الانتدابات الصيفية لم تكن بذات الجودة التي تجعل الفريق منافسا شرسا.

قلق وغضب جماهيري

الجمهور الاتفاقي العاشق لا يريد أن يتجرع مرارة الهبوط ثانية بعد أن ذرف فيها الدموع قبل 8 مواسم ويأمل أن يتحسن وضع الفريق بشكل أفضل، وتحديدا في مستويات بعض نجومه الذين كان يعتمد عليهم مثل الكويكبي والسليتي والغامدي والحارس العملاق رايس امبولحي أحد أفضل الحراس العرب، ولعل التراجع المخيف في مستوى هؤلاء النجوم أسهم بشكل مباشر في تراجع الفريق على مستوى الأداء والنتائج.

الشتوية لم تضف شيئا

كانت الفترة الشتوية الماضية الحل الوحيد من أجل تحسين مستوى الفريق بإحلال نجوم قادرين على تقديم الإضافة، ولكن مع الأسف فإن يوسف نياكاتي وأمين بن يونس لم يقدما ما قدمه أزارو ودي سوزا، كما أن رحيل المهاجم المحلي هزاع الهزاع وعدم تعويضه بمهاجم محلي مميز أثر على هجوم الفريق.

وسيتبقى للفريق الاتفاقي 9 مباريات ستكون مع الهلال والأهلي والنصر وضمك والتعاون والحزم والفيصلي والاتحاد والفيحاء، فهل يستطيع تحقيق النقاط التي ستبقيه في الدوري، أم إن جمهوره سيذهب لمتابعته في دوري الأولى؟

الاتفاق لم يحقق في عام 2022م أي فوز يذكر







كان آخر فوز بتاريخ 27-11-2021م



يحتل المركز 15 بـ20 نقطة من الفوز 4 مرات، و8 تعادلات من 21 مباراة



يملك ثاني أضعف دفاع بعد التعاون، حيث ولج مرماه 36 هدفا



خاض الاتفاق مع فلادان 13 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 4 بينما خسر 6 لقاءات



المدرب الوطني أحمد الحنفوش ثالث مدرب للاتفاق هذا الموسم



إصابات النجوم وعدم التعويض بلاعبين مميزين في الشتوية أسهما في تراجع الفريق



نادي الاتفاق: