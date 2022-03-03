الرائد ينشد نغمة الانتصارات عبر بوابة الفيحاء

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ويأتي الرائد تاسعا برصيد 26 نقطة بعد خسارته الأخيرة أمام ضمك بثلاثة أهداف لهدفين، ويأمل في تجاوز سلسلة التعثرات في آخر خمس مواجهات خاضها الفريق واستعادة نغمة الانتصارات من جديد، ويدرك البرتغالي جواو بيدرو مدى أهمية اللقاء على اعتبار فارق النقطة الواحدة بينه وبين منافسه؛ لذا يتوقع أن يخوض اللقاء بطريقة متوازنة بحثا عن معالجة النزيف النقطي وتسجيل الانتصار الأول له منذ توليه زمام الأمور الفنية للفريق.
فيما يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 28 نقطة عقب خسارته في الجولة الماضية أمام الشباب بنتيجة (2 ــ 1)، ويأمل في استعادة توازنه مجددا والتقدم أكثر في سلم الترتيب، وسيعتمد الصربي فوك رازوفيتش على كوكبة من العناصر البارزة على الصعيدين المحلي والأجنبي القادرة على تحقيق العلامة الكاملة واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر ثلاث مواجهات من الدوري، وسبق أن التقى الفريقان في (7) مواجهات من منافسات الدوري، تفوق خلالها الرائد في ثلاث لقاءات، بينما حقق الفيحاء انتصارين، وحضر التعادل الإيجابي والسلبي في مواجهتين، فيما انتهت مواجهة الدور الأول للموسم الرياضي الحالي لمصلحة الفيحاء بهدف دون رد.
قبل المواجهة:
- يأتي الرائد تاسعا برصيد 26 نقطة
- يأمل في تجاوز سلسلة التعثرات في آخر 5 مواجهات
- يبحث البرتغالي جواو بيدرو تسجيل الانتصار الأول له منذ توليه زمام الأمور الفنية للرائد
- يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 28 نقطة
- يأمل في استعادة توازنه مجددا والتقدم أكثر في سلم الترتيب
- غابت الانتصارات عن الفيحاء في آخر 3 مواجهات من الدوري
- التقى الفريقان في (7) مواجهات من منافسات الدوري
- تفوق خلالها الرائد في ثلاثة لقاءات، بينما حقق الفيحاء انتصارين، وحضر التعادل في مواجهتين
- انتهت مواجهة الدور الأول لمصلحة الفيحاء بهدف دون ردّ.
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