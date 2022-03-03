الامارات | أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة اسكتلندا في تصفيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة اسكتلندا في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم طلب من الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) تأجيل مواجهة مهمة أمام اسكتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقررة في 24 مارس. ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة في هامبدن بارك في جلاسكو منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل.

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