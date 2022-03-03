المصري وإنبي يُعطلان مسيرتهما في الدوري بتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق المصري تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الخميس بنظيره إنبي، ضمن منافسات الدوري.

وتقدم إنبي سريعًا عن طريق لاعبه محمد شريف حتحوت في الدقيقة 6 ثم تعادل المصري عن طريق لاعبه ياسر حمد في الدقيقة 16 قبل أن يتقدم إنبي بهدف ثانِ في الدقيقة 43 سجله لاعب المصري كريم العراقي بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني خطف فريق المصري هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق لاعبه جريندو.

ورفع المصري بهذا التعادل رصيده إلى النقطة 16 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 14 في المركز 11.

ودخل المصري المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس مرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، هيثم، فريد شوقي، محمد جريندو.

خط الوسط: حسن علي، أحمد حمودي، ياسر حمد، أحمد شديد.

خط الهجوم: عمرو مرعي وألياس جيلاصي.

ودخل إنبي بتشكيل مكوّن من:

حارس مرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمد إسماعيل، خالد رضا، مروان داوود.

خط الوسط: أحمد العجوز، جرجس مجدي، مصطفى جمال، مصطفى شلبي، محمد شريف.

المهاجم: إيبوكا.

ويدخل المصري المباراة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز 11 برصيد 13 نقطة.

ملخص بأحداث المباراة:

وتقدم نادي إنبي سريعًا عن طريق لاعبه محمد شريف حتحوت حين استلم الكرة وتوغل بها داخل منطقة جزاء المصري ثم سدد الكرة في شباك الفريق البورسعيدي.

وتعادل المصري سريعًا في الدقيقة 16 عن طريق لاعبه ياسر حمد الذي حوّل ركنية نُفذت من يمين الملعب لهدف بشباك الفريق البترولي.

وحصل نادي المصري البورسعيدي في الدقيقة 33 على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة جزاء إنبي نفذها الفريق البورسعيدي ولكن في الحائط البشري.

وعاد إنبي للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 43 بعدما توغل لاعبه محمد شريف حتحوت من الجهة اليمنى لمنطقة جزاء المصري وأرسل كرة عرضية أسكنها لاعب المصري كريم العراقي بالخطأ في مرماه.

وحصل المصري في الدقيقة 52 على ركلة جزاء سددها لاعبه حسن علي في الدقيقة 55 ولكن تصدى لها حارس مرمى إنبي لترد بهدف لإنبي في الدقيقة 56 ولكن ألغاه الحكم لارتطام الكرة بيد مهاجم الفريق البترولي إيبوكا.

وسدد محمد شريف حتحوت في الدقيقة 77 كرة من منطقة جزاء المصري ولكن أمسك بها حارس المرمى.

وحصل المصري على ركلة حرة مباشرة على يسار الملعب حولها داخل منطقة جزاء إنبي؛ حيث أخطأ حارس مرماه محمود جاد في التعامل معها ليُسكنها محمد جريندو المرمى في الدقيقة 89.