الخطيب للاعبي الأهلي وجهازه الفني: ثقتنا فيكم بلا حدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على متابعة المران الرئيسي للفريق قبل مواجهة المريخ السوداني، في دوري أبطال أفريقيا، والاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للتأكيد على الدعم الكامل والمساندة لهم في هذه المرحلة المهمة على الصعيدين المحلي والقاري.

ويلتقي الأهلي مع ضيفه المريخ، السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخلال اللقاء الذي جرى أشار رئيس الأهلي لثقته الكاملة في كل عناصر المنظومة سواء اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي، وأن الجميع سيبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره وأعضائه على كل المستويات.

وطالب الخطيب لاعبي الأهلي بعدم الالتفات إلى أية عثرات سابقة والنظر دائما للأمام، مؤكدا أنهم قادرون على تصويب كافة الأخطاء لأنهم على درجة عالية من الكفاءة ويملكون القدرات البدنية والفنية، فضلا عن دعمهم من جمهور كبير يقف دائما خلف ناديه.

جدير بالذكر أن الأهلي، حامل اللقب، جمع نقطة واحدة من أول جولتين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله سلبيا مع الهلال السوداني وخسارته (0-1) أمام صنداونز الجنوب أفريقي.