مسحة طبية للأهلي استعدادًا لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة طبية جديدة عصر اليوم الخميس، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وذلك استعدادًا لمباراة دوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد السبت.

ويعقد غدًا الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ويحضره بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الثامنة مساء باستاد الأهلي we السلام يتحدث موسيماني وكابتن الفريق عن مباراة الفريق أمام المريخ السوداني، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

فيما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق المريخ وكابتن الفريق السوداني في الثامنة والنصف من مساء غد الجمعة، باستاد الأهلي we السلام.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة من مساء بعد غد السبت باستاد الأهلي we السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.