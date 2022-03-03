مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد الكشف عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى منصور: "الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك سيكون خلال نصف ساعة، على صفحتي الشخصية على "فيس بوك"".

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "سيتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقود لاعبي الفريق".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دعى عددًا من لاعبيه لتجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي 2021/2022 وحدد الثانية من مساء اليوم الخميس لانتهاء مهلته.

ووفقا لمراسل يلا كورة فإن حازم إمام قائد الفريق هو الوحيد الذي حضر قبل انتهاء المهلة حيث حضر في تمام الساعة الواحد ظهراً فيما حضر مرتضي منصور الساعة الثانية.