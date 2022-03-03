اليويفا يضيق الخناق على أندية روسيا البيضاء ومنتخباتها بقرارات جديدة



قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الخميس- أن تخوض أندية روسيا البيضاء ومنتخباتها الوطنية مبارياتها المقررة على أرضها في البطولات الأوروبية في ملاعب محايدة من دون حضور جماهيري بعد الحرب الروسية على أراضي أوكرانيا المجاورة.



وتعرضت روسيا البيضاء لانتقادات واسعة النطاق بعد انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا من أراضيها.



وقال بيان لليويفا "عقدت اللجنة التنفيذية لليويفا اجتماعا اليوم وقررت بأثر فوري أن تخوض جميع فرق روسيا البيضاء ومنتخباتها المنافسة في بطولات اليويفا مبارياتها المقررة على أرضها في ملاعب محايدة".



وأضاف البيان "وإضافة إلى ذلك لن يسمح بأي حضور جماهيري في هذه المباريات التي يفترض أن تستضيفها فرق روسيا البيضاء".



وفي وقت سابق اليوم الخميس قررت اللجنة البارالمبية الدولية استبعاد رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في العاصمة الصينية غدا الجمعة بعد تهديد العديد من الدول بمقاطعة الدورة إذا شاركت هاتان الدولتان فيها.



(رويترز)