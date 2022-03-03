الامارات | الاتحاد الروسي يقرر اللجوء إلى المحكمة الدولية لخوض "ملحق المونديال"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الروسي يقرر اللجوء إلى المحكمة الدولية لخوض "ملحق المونديال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم في بيان أنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في لوزان، عقوبة استبعاد منتخب بلاده من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2022 وكافة المسابقات الدولية.وكان من المقرر أن تواجه روسيا ضيفتها بولندا في 24 مارس الحالي في نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل للعرس العالمي المقرر في قطر، لكن الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا) قررا يوم الاثنين استبعادها من المشاركة في جميع مسابقاتهما ردًا على غزوها أوكرانيا.

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