الامارات | السعودية تستضيف دور المجموعات في "أبطال آسيا" لمنطقة الغرب أبريل المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف دور المجموعات في "أبطال آسيا" لمنطقة الغرب أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم أن مباريات منطقة الغرب ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا (2022-2023)، ستقام في السعودية، خلال أبريل المقبل. وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات دور المجموعات (منطقة الغرب) بالسعودية، من 7 إلى 27 أبريل المقبل، وستستضيف العاصمة الرياض مباريات المجموعتين الأولى والثانية، بينما ستقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، والرابعة في بريدة والخامسة في الدمام.

بينما تنطلق منافسات المراحل التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2022 في شهر مارس الجاري، وتنتهي المسابقة في فبراير 2023. ويحمل الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا، بعدما حصد نسخة عام 2021، ليصبح الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 4 مرات.

مجموعات (منطقة الغرب):

الأولى (الرياض): الهلال والريان القطري والاستقلال الإيراني، إضافة لفريق رابع لم يتحدد بعد.

الثانية (الرياض): الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي.

الثالثة (جدة): فولاد الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي والغرافة القطري وأهال التركمانستاني.

الرابعة (بريدة): الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي، إضافة لفريق رابع لم يتحدد بعد.

الخامسة (الدمام): السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني، إضافة لفريق رابع لم يتحدد بعد.

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