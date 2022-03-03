الامارات | "طيران الإمارات" ترعى حفل "سوبر ساترداي" في ميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن "طيران الإمارات" ترعى حفل "سوبر ساترداي" في ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترعى "طيران الإمارات" حفل أمسية "سوبر ساترداي" المقامة غدا، وتعد الأمسية الختامية لـ "كرنفال كأس دبي العالمي" لموسم 2022، حيث تكتسب أهميتهما بكونها تشتمل على 9 سباقات، في بروفة مصغرة لـ "أمسية كأس دبي العالمي" في 26 الجاري، البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

وتتعزز فقرات البرنامج لأمسية "سوبر ساترداي" هذا العام بالإعلان عن الفائزين بـ"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل"، والتي تكرم المتميزين في الرياضة عبر 8 فئات من بينها جائزة أفضل حصان، وأفضل مدرب، وأفضل فارس، وجائزة اختيار الجمهور. كما يستضيف مضمار ميدان اليوم الأول من النسخة الثانية لملتقى دبي لشركاء الفروسية، والذي يرحب بالشخصيات البارزة في الصناعة على مستوى العالم.

ويتضمن برنامج الأمسية سباقين من الفئة الأولى، هما الجولة الثالثة من "تحدي آل مكتوم" لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، و"جبل حتا" لمسافة 1800 متر عشبي، في بطولة يسعى خلالها الجواد "لورد غليترز" للدفاع عن لقبه بعد فوزه العام الماضي.

وتتضمن الأمسية أيضاً، سباقات تحضيرية لـ "أمسية كأس دبي العالمي"، مثل سباق دبي مدينة الذهب (ج2) الذي فاز به العام الماضي جواد غودولفين "والتون ستريت" وهو سباق تحضيري لسباق دبي شيماء كلاسيك (ج1) برعاية لونجين.، كما تضم الأمسية سباق مهب الشمال (ج3) الذي يماثل سباق دبي غولدن شاهين (ج1)، وسباق برج نهار (ج3) على نفس مسافة ومضمار سباق غودولفين مايل (ج2).

إضافة إلى سباق البستكية (ليستد) الذي يستقطب نخبة من أفضل خيول الثلاث سنوات بالدولة في مسعى لحجز مقعد في داربي الإمارات (ج2) في 26 مارس المقبل، فيما يتقابل أفضل خيول السرعة على العشب في الساحة بسباق ند الشبا العشبي للسرعة (ج3) على مسافة 1200 متر، والذي فازت به العام الماضي مهرة غودولفين "فاينال سونغ". وفي جديد "أمسية سوبرساترداي" يظهر سباق رأس الخور بجائزته المالية الكبيرة البالغة 300 ألف دولار، في منافسة على مسافة 1400 متر عشبي.

ومن المتوقع أن يكون لممثلي المدرب شارلي أبلبي الفرصة الأكبر للفوز في هذا الشوط، بينما تصطف خيرة الخيول العربية الأصيلة للمنافسة بالجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم (ج1) وهو السباق التحضيري لسباق دبي كحيلة كلاسيك (ج1) البالغة جائزته المالية مليون دولار أمريكي.

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