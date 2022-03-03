الامارات | نجوم الزمالك يتجاهلون دعوة مرتضى منصور لتمديد عقودهم.. والجماهير في انتظار "الوعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يتجاهلون دعوة مرتضى منصور لتمديد عقودهم.. والجماهير في انتظار "الوعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاهل نجوم الزمالك المصري، دعوة رئيس النادي، المستشار مرتضى منصور، لحضور اجتماع حسم تجديد عقودهم، والذي كان مقرراً ظهر اليوم، ولم يحضر سوى الظهير الأيمن حازم امام، في وقت ينتظر جماهير الزمالك، تنفيذ رئيس النادي لتهديده للاعبين الرافضين تمديد عقودهم بالتجميد. وكان مرتضي منصور حدد ما بين الساعة الثانية عشر والثانية ظهراً موعداً للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، لتحديد موقفهم من تجديد العقود أو التجميد.

ووفق صحيفة الوطن, والتي بثتت فيديو مباشر لتغطية تجديد عقود لاعبي الزمالك، أكدت أن حازم إمام هو من حضر فقط من اللاعبين برفقة والده لحسم مسألة تجديد عقده، اذ أبدى استعداداً للتجديد دون قيد أو شرط. وينتهي عقود تسعة لاعبين نهاية الموسم الجاري، أبرزهم الثلاثي أشرف بن شرقي وطارق حامد، ومحمد أبوجبل.

وحضر رئيس النادي في الموعد المقرر في انتظار وصول اللاعبين وسط تأكيدات بأن أبوجبل وقع على عقود انضمام إلى نادي النصر السعودي، فيما يرفض المغربي أشرف بن شرقي التجديد لرغبته في خوض تجربة احتراف خارج مصر وتحديداً في الخليج. ويشترط طارق حامد لتمديد عقده الحصول على المستحقات المالية المتأخرة له من الموسم الماضي، والبالغ قيمتها سبعة ملايين، في وقت أكد فيه مقربون من اللاعب أنه وقع على عقود الانضمام إلى اتحاد جدة، على أن يُفعل عقده الجديد مع النادي السعودي اعتباراً من أول ابريل في حالة إذا لم يتوصل لاتفاق على تجديد عقده حتي نهاية مارس الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news