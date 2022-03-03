الامارات | الاتحاد الأوروبي يفرض على الفرق البيلاروسية اللعب على أرض محايدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يفرض على الفرق البيلاروسية اللعب على أرض محايدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم أن كافة الفرق والمنتخبات الوطنية البيلاروسية التي تنافس في مسابقات أوروبية، عليها أن تلعب مبارياتها البيتية على أرض محايدة، في أعقاب دعم بيلاروسيا لموسكو في غزو أوكرانيا. وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها فرق بيلاروسية هي المضيفة ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.

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