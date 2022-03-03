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مشروع تشافي بدأ يؤتي ثماره في برشلونة

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استعاد مشجعو برشلونة حماسهم وشغفهم مرة أخرى بعد أن بدأ مشروع المدرب تشافي هرنانديز يؤتي ثماره بشكل لم يكن يتوقعه أكثر المشجعين تفاؤلًا.

ولم يخسر برشلونة منذ الهزيمة في الوقت الإضافي أمام أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا، في 20 يناير/ كانون الثاني، وسيتوجه لملاقاة إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد، وهو يبحث عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي في كافة المسابقات بعد أن سجل 4 أهداف في كل مباراة في آخر 3 مواجهات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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