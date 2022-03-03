شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروع تشافي بدأ يؤتي ثماره في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استعاد مشجعو برشلونة حماسهم وشغفهم مرة أخرى بعد أن بدأ مشروع المدرب تشافي هرنانديز يؤتي ثماره بشكل لم يكن يتوقعه أكثر المشجعين تفاؤلًا.



ولم يخسر برشلونة منذ الهزيمة في الوقت الإضافي أمام أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا، في 20 يناير/ كانون الثاني، وسيتوجه لملاقاة إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد، وهو يبحث عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي في كافة المسابقات بعد أن سجل 4 أهداف في كل مباراة في آخر 3 مواجهات.