ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين بعد تألق زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك، فوزا صعبا على فيوتشر بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 10 من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد اكتسح فاركو 4-1، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين الماضي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، ويحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

وارتقى الزمالك للمركز الثالث في جدول الدوري بعد وصوله للنقطة 22.

وفيما يلي ترتيب ترتيب الدوري المصري حتى الآن:

1- الأهلي 25 نقطة من 9 مباريات

2- بيراميدز 23 نقطة من 9 مباريات

3- الزمالك 22 نقطة من 10 مباريات

4- سموحة 22 نقطة من 11 مباراة

5- المصري 15 نقطة

6- فيوتشر 15 نقطة

7- فاركو 15 نقطة

8- البنك الأهلي 14 نقطة

9- الاتحاد السكندري 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- إنبي 13 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

13- غزل المحلة 12 نقطة

14- طلائع الجيش 10 نقاط

15- مصر المقاصة 9 نقاط

16- المقاولون العرب 8 نقاط

17- ايسترن كومباني 6 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري حتى الآن:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) المركز الأول برصيد 7 أهداف.

2- مروان حمدي (سموحة) - كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

3- بيرسي تاو (الأهلي) - محمد هلال (البنك الأهلي) - محمود وادي (بيراميدز) - جون إيبوكا (إنبي) المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

4 محمد شريف وعلي معلول (الأهلي) - كريم الديب (الاتحاد السكندري) - شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق - صديق كالابا (سموحة) – خالد قمر (الجونة) - أحمد رفعت (فيوتشر) المركز الثاني برصيد 4 أهداف.

5- محمد مجدي أفشة (الأهلي) - أشرف بن شرقي وعمر السعيد (الزمالك) - عبد الله السعيد ووليد الكرتي (بيراميدز) – عبده يحيي (غزل المحلة) – محمد سالم ومحمد سمير (المقاولون العرب) – حسن علي (المصري) – إبراهيم عادل (بيراميدز) المركز الثالث برصيد 3 أهداف.