الامارات | رسمياً.. "فورمولا 1" تفسخ عقد مروج جائزة روسيا الكبرى

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. "فورمولا 1" تفسخ عقد مروج جائزة روسيا الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم فسخ العقد الذي يربطها مع مروج جائزة روسيا الكبرى، على خلفية غزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي. وقال مروج الفئة الأولى، فورمولا وان، إنه "بات بإمكان الفورمولا واحد التأكيد انها وضعت حداً للعقد مع مروج سباق جائزة روسيا الكبرى، ما يعني أن روسيا لن تستقبل جولة عالمية في المستقبل".

وكان المشرفون على البطولة أعلنوا الأسبوع الماضي إلغاء السباق الروسي بعد الحرب على أوكرانيا، حيث كان يجب أن تستضيف حلبة سوتشي النسخة الأخيرة من الجائزة الكبرى منذ أن دأبت على ذلك عام 2014، قبل أن تحصل سان بطرسبورغ على شرف الاستضافة بدءًا من عام 2023.

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