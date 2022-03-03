الامارات | فيرشتابين يوقع عقدا جديدا بـ 50 مليون يورو في "الفورمولا1"

شكرا لقرائتكم خبر عن فيرشتابين يوقع عقدا جديدا بـ 50 مليون يورو في "الفورمولا1" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدد بطل العالم الهولندي ماكس فيرشتابين، عقده مع فريقه الحالي "ريد بل" في سباقات "الفورمولا1"، حيث يحصل من خلاله، وفق تقارير صحافية هولندية، على راتب ضخم يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم الواحد. وقالت صحيفة "ذي تيليغراف" الهولندية إن "فيرشتابين وقع عقدا طويل الأمد مع فريقه الحالي "ريد بُل"، والالتزام بصفقة تكفل له الحصول على 50 مليون يورو في الموسم، التي تجعله متفوقا من حيث قيمة الراتب على منافسه وبطل العالم السباعي البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس". ويمتد العقد الجديد للسائق الهولندي حتى العام 2028.

وأضافت الصحيفة: "يلتزم فيرشتابين بعقده الحالي مع "ريد بُل" حتى نهاية 2023، إلا أن فوزه بلقب بطل العالم للموسم الماضي، دفع بكل الطرفين، إلى تمديد التزامهما بعقد جديد يمتد لفترة طويلة". واستهل فيرشتابين مسيرته في العام 2015 مع "تورو روسو"، قبل أن تتم ترقيته في العام التالي إلى فريق "ريد بُل"، في مسيرة بعالم السباقات، تضمنت حتى نهاية الموسم الماضي خوضه 141 سباق جائزة كبرى، حقق على مدارها 20 انتصاراً، نصفها جاءت في 2021، عرف من خلالها كيفية انتزاع لقب بطل العالم للسائقين، وحرمان هاميلتون من الانفراد بلقب السائق الأكثر تتويجاً بتاريخ البطولة، والبقاء على رصيد سبعة ألقاب التي تضعه في مساواة مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

وكان فيرشتابين يتقاضى وفق العقد السابق قرابة 25 مليون دولار سنوياً، تضعه في المرتبة الثانية من حيث قيمة رواتب سائقي بطولة العالم للجائزة الكبرى "الفورمولاً" خلف البريطاني هاميلتون الذي ينتهي عقده ايضاً مع مرسيدس في 2023، فيما يحتل بطل العالم الثنائي الإسباني فرناندو ألونسو سائق فريق "آلبين" المرتبة الثالثة من حيث الراتب بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار سنوياً، مقارنة بـ 15 مليون دولار في الموسم لكل من بطل العالم الرباعي الألماني سيبستيان فيتيل التي يتقاضاها مع فريقه الحالي "أستون مارتن"، والاسترالي دانيال ريكاردو سائق فريق "ماكلارين". بينما العقد الجديد سيجعل الهولندي يتفوق عليهم جميعا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news