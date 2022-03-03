شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت يواجه مينيلاوس ومأمون ضد بيتروس فى افتتاحية مواجهة مصر وقبرص بكأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجريت قرعة المواجهة الحاسمة بين منتخبى مصر وقبرص فى كأس ديفيز المقرر انطلاقها غداً الجمعة بنادى الجزيرة .

وقام بسحب القرعة رئيس اتحاد التنس اسماعيل الشافعى فى حضور كل من الحكم العام للمباراة التونسى ياسين الأخضر ونائب رئيس الاتحاد وكابنن المنتخب فى كأس ديفيز حسن العروسي وأمين صندوق الاتحاد وائل التلبانى والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى والمدير التنفيذى للاتحاد مروى عبد الرحمن ومنسق البطولات الدولية ولاء على ولاعبى المنتخبين .

وتقام غدا الجمعة الافتتاحية بلقائى الفردى حيث يواجه محمد صفوت نظيره القبرصى مينيلاوس ايفستاثيوس بينما يلعب كريم مأمون مع بيتروس ثيرسوكوس

وتقام بعد غدا ثلاث مواجهات تبدأ بلقاء الزوجى محمد صفوت وكريم مأمون ضد سيرجيس كيرتاسيز وايلفثريوس نيوس ويعقبها مباراتى الفردى حال عدم حسم اى من المنتخبين للمواجهة فى اول ثلاث مباريات حيث يلعب محمد صفوت مع بيتروس ثيرسوكوس وكريم مأمون مينيلاوس ايفستاثيوس