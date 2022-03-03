شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يفاضل بين القاهرة و الإسكندرية لاستضافة التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولى اتحاد كرة السلة ، بين القاهرة و الإسكندرية ، لإقامة منافسات المرحلة الثانية من الدور الاول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة ، و التى تقام يوليو المقبل .

وينتظر مسئولى الاتحاد وصول الموافقة الرسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة السلة، على إقامة المباريات بمصر، حتى يتم الاستقرار على صالىة استضافة المباريات ، سواء حسن مصطفى بأكتوبر فى أو صالة الاتحاد السكندرى بالاسكندرية .

و اقتربت مصر بشدة من استضافة المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة، والتى تقام يوليو المقبل، وطلبت مصر من الاتحاد الأفريقي لكرة السلة استضافة المرحلة الثانية من الدور الأول من البطولة، وهو ما تمت الموافقة عليه شفهيا، ويتبقى وصول الموافقة الكتابية رسميا.

وتشارك مصر في التصفيات المؤهلة لكاس العالم ، بالمجموعة الرابعة من البطولة ، بجانب السنغال و الكونغو الديمقراطية ، بالإضافة إلى كينيا .

وفاز المنتخب في مباراتين ، أمام كينيا و الكونغو الديمقراطية على الترتيب ، بينما خسر أمام السنغال في أول مباراة ، واستطاع ان يجمع 5 نقاط بالتساوى مع الكونغو و السنغال ، مقابل نقطتين لكينيا .

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباريات المرحلة الثانية فى يوليو المقبل ، بنفس ترتيب مباريات المرحلة الأولى ، أيام 1 و 2 و 3 يوليو.