شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التفكير فى إعادته للأهلى.. ماذا قدم أليو بادجى مع أميان الفرنسي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إعادة السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى إميان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل من مسابقة الدوري، لاسيما بعد تألق المهاجم السنغالي رفقة إميان في الموسم الحالي، وبات من هدافي الدوري الفرنسي.

وتترقب لجنة التخطيط بالأهلي موقف بيتسو موسيماني المدير الفني من عودة أليو بادجي في الصيف المقبل، حيث إنه كان يتحفظ على بقائه في صفوف الأهلي منذ توليه المسئولية وتم إعارته مرتين بسبب رفض المدرب الجنوب إفريقي استمراره مع الأهلي، ولكن تراجع مستوى المهاجمين الحاليين دفع لجنة التخطيط للتفكير في عودة بادجي، لاسيما أنه تعرض للظلم من موسيماني ولم يحصل على فرصة حقيقية معه منذ توليه المهمة.

ويعيش اليو بادجي حالة من التوهج في الملاعب الفرنسية مع ناديه اميان، مما جعل ناديه الفرنسي يخطط لتفعيل بند شرائه بشكل نهائي من الأهلي، في ظل قناعته الكبيرة بإمكانيات المهاجم السنغالي، رغم رغبة لجنة التخطيط في إعادته مرة أخرى بعد انتهاء فترة الإعارة.

ونستعرض ماذا قدم أليو بادجى مع أميان الفرنسي حتى الآن..

لعب: 23 مباراة

سجل: 12 هدفا

صنع: هدفين

المشاركات: 1481 دقيقة

معدل التهديف: هدف كل 123 دقيقة

الإنذارات: 5 كروت