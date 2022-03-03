شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الدولية لمنتخبات شباب اليد السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم السبت القادم ،الدورة الدولية الودية لمنتخبات الشباب مواليد 2002 و التى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد فى الفترة من 4 إلى 8 مارس الجارى بمشاركة منتخب و منتخب البحرين و منتخب رومانيا.

ومن جانبه كشف أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للإتخاد ان الدورة الدولية الودية لمنتخبات الشباب مواليد 2002 تأتى فى اطار استعدادات منتخب مصر الوطنى لخوض بطولة افريقيا للشباب لكرة اليد و التى ستقام خلال شهر أغسطس من العام الجارى .

و قد دخل المنتخب الوطنى المصرى فى معسكر مغلق منذ عدة أيام بالمركز الاوليمبى بالمعادى و يتدرب الفريق على فترتين يوميا و قد خاض المنتخب الوطنى المصرى للشباب معسكر تدريبى فى المجر خلال شهر يناير الماضى و خاض الفريق الوطنى خلال المعسكر مبارتين ودياتين امام المجر جاءت نتائجهم بالتعادل بين الفريقين حيث انتهت المباراة الاولى بالتعادل 25 - 25 و انتهت المباراة الثانية بالتعادل 29 - 29.

و من المقرر أن يصل منتخب رومانيا فجر غد الجمعة 4 مارس الجارى و يصل منتخب البحرين ظهر الجمعة 4 مارس و ستقام مباريات الدورة الدولية الودية بالصالة المغطاه بالمركز الاوليمبى بالمعادى.

و يأتى برنامج المباريات كالتالى :

يوم السبت 5 مارس يلتقى منتخب رومانيا و منتخب البحرين تقام المباراة فى تمام الساعة 6:00 مساء.

يوم الأحد 6 مارس يلتقى منتخب مصر الوطنى و منتخب رومانيا تقام المباراة فى تمام الساعة 6:00 مساء.

يوم الاثنين الموافق 7 مارس يلتقى منتخب مصر و منتخب البحرين تقام المباراة فى تمام الساعة 6:00 مساء.

و بعد انتهاء الدورة الودية سوف يلتقى منتخبنا الوطنى المصرى فى مباراة ثانية امام منتخب رومانيا.

يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للشباب : صابر حسين مدير فنى و عمرو خليفة مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و محمد درنكى مدير ادارى و محمد إمام محلل فنى و الدكتور ماجد مدحت اخصائى علاج طبيعى.

تضم قائمة اسماء لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كل من : يوسف حاتم - أحمد إبراهيم - يوسف سامي - وآدم البشري - مروان حاتم - شهاب الدين علي - أحمد سامح - عمر ناصر - عمر الفولي - مهاب سعيد - عمر معتز - محمد وهبة - محمد رفاعي - عمر شريف - محمد طارق - بيجاد مروان - مصطقى اسطاوى - محمد محمود - راضى محمد - مازن محمد - محمد سمير - محمود عبد العزيز - مصطفى صابر - كريم محمود - يوسف محمد.