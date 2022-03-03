شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ووالده أول الحاضرين لجلسة حسم المصير والتجديد للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حازم إمام لاعب فريق الكرة بنادى الزمالك ووالده إلى مقر النادى للتفاوض حول تجديد عقد نجله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما وصل أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى، والمتحدث الرسمى، إلى مقر النادى أيضا لبدء جلسة التفاوض مع من يحضر من لاعبى الفريق.

وكان رئيس نادى الزمالك قد أكد فى تصريحات سابقة أن مجلس الإدارة سيتواجد بمقر النادى من الساعة 12 إلى الساعة 2 اليوم الخميس، ومن يرغب فى التجديد من لاعبى الفريق عليه الحضور فى هذا التوقيت، ومن لم يحضر لن نتفاوض معه للتجديد مرة أخرى.

وتدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك تسويق عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم الحاجة الفنية لتواجده في ظل وجود الثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر.

كما تتفق إدارة الكرة بالنادى مع رأى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق بشأن عدم قدرة اللاعب على استعادة مستواه منذ عودته من الإصابة وهو ما يجعل تواجده فى الزمالك خلال الموسم المقبل أمر صعب.

من ناحية أخرى شهدت الساعات الماضية كواليس مثيرة فى مفاوضات الزمالك مع المغربى أشرف بن شرقى لتجديد عقده مع الفريق الأبيض والذى ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.