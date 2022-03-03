شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة تغريم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة توقيع عقوبات مالية على لاعبى الأهلي بعد الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت الماضي في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لم يصدر أى غرامات مالية على لاعبيه عقب الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن مسئولي النادى الأهلى اعتادوا طوال تاريخهم على عدم التعجل في إصدار عقوبات على اللاعبين.

أوضح أن موسيماني لا يجتمع مع لاعبي الأهلي عقب أى مباراة سواء فاز فيها الفريق الأحمر أو خسر ويقتصر دوره على تهنئة اللاعبين حال الفوز أو الشد من أزرهم حال الخسارة، مؤكدا أن كل ما يقال عن خصم مستحقات من اللاعبين لا أساس له من الصحة والأهلي ليس من طبيعته أن يعلق ورق يعلن فيه عن توقيع خصومات على اللاعبين.

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بعد غد السبت فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الأربعاء فور الانتهاء من مباراة فاركو بالجولة الـ11 من عمر الدورى، والتى فاز فيها الفريق الأحمر برباعية.

وفضل الجهاز الفنى للأهلى دخول اللاعبين معسكر مغلق طويل لمدة 48 ساعة قبل مباراة المريخ لفرض حالة من التركيز الشديد والانضباط داخل المعسكر الأحمر نظرا لأهمية المباراة باعتبارها عنق زجاجة فى مشوار بطل أفريقيا فى صراعه للتتويج بالنجمة الـ11 فى تاريخه القارى.