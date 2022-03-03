شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. نصيحة جوزيه لإينو عقب انضمامه للأهلى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم متمثلة فى كواليس أول لقاء بين البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى ومعتز إينو لاعب الأهلى والزمالك الأسبق، وذلك عقب انضمام الأخير من الزمالك للأهلى.

تحدث إينو، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، عن كواليس أول لقاء بينه وبين جوزيه قائلا: بعدما رحلت من الزمالك للأهلى.. تحدث معى جوزيه عن ضرورة "نسيان" ما حدث لى فى الزمالك وطالبنى بعدم الالتفات لأى هجوم أو انتقاد من الجمهور أو الخبراء، وعليه أن يضع "قطنة فى ودنه" من أجل التركيز فى الملعب فقط.

وقال معتز إينو إنه رحل عن نادى الزمالك بسبب قلة القيمة المادية فى عقده، مشيرا إلى أن مانويل جوزيه طلب التعاقد معه بالاسم، مُعلقاً "كنت بتكلم مع إدارة الزمالك من أجل تعديل عقدى، لكن لم يتم تقديرى، وكنت مظلومًا ماديًا لذا رحلت للأهلى".

وواصل: عندما قابلت مانويل جوزيه قال لى إنه طلب التعاقد معى بالاسم، وأبدى إعجابه بالتزامى مع الزمالك رغم معاملتهم السيئة".