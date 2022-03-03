تقرير.. هل تنجح ثالث محاولات الزمالك لاستعادة فيريرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاد اسم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لبوافيستا البرتغالي، ليتردد بين أروقة نادي الزمالك من أجل العودة لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض، خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون .

فيريرا على رأس ثلاثة مرشحين برتغاليين لتدريب الزمالك الذي يقوده بصفة مؤقتة أسامة نبيه (اضغط هنا للمزيد من التفاصيل)

وأثارت زولميرا فيريرا زوجة المدرب البرتغالي، الجدل بعد ارتباط زوجها بقيادة فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة حيث كتبت عبر حسابها على "انستجرام" بجانب نشرها صورة لها وهيّ في الأهرامات :"سأعود إلى الأرض التي كنت فيها سعيدة جدًا لحضور حفل زفاف عائلي رائع" .

محاولة استعادة فيرير لم تكن الأول بل هي الثالث حيث سبقها محاولتين تفاصيلهما كالتالي:

محاولة أولى

كانت هناك محاولة أولى من جانب الزمالك للتعاقد مع فيريرا خلال عام 2019، حين كثَّفت إدارة النادي مفاوضاتها مع المدير الفني البرتغالي لخلافة خالد جلال، ولكنه رفض ليتم الاستقرار على تعيين الصربي ميتشو.

واستقبل فيريرا ونجله في البرتغال كلا من أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، وأحمد مرتضى منصور، الذي شغل بعدها منصب عضو مجلس الإدارة بالنادي، أثناء التفاوض معه لقيادة الفريق الأبيض فنيًا، وتحديدا يوم 11 أغسطس 2019.

واعتذر جوسفالدو فيريرا عن عدم العودة للزمالك بسبب ظروفه الصحية، حيث سبق وأعلن من قبل اعتزاله عالم التدريب، وأبلغ مسؤولي الزمالك أنه سيخضع لعملية جراحية في الكتف، ولن يتمكن من استعادة عافيته بصورة كاملة إلا بعد مرور عدة أشهر.

وكشف أمير مرتضى كواليس مفاوضات الزمالك مع فيريرا وقتها، قائلا: "كان أول اسم نرغب في التعاقد معه، ورحّب بالعودة لكنه رفض بسبب رحيل المدربين المساعدين له في الجهاز الفني، وافق على العودة من حيث الفكرة لكن التوقيت نفسه لم يكن مناسبا، وأكد أنه لا يملك رفاهية الوقت لجلب المعاونين".

وأضاف: "حاولنا إقناعه بقبول المهمة بسبب الإمكانيات التي يتمتع بها ورصيده عند جماهير الزمالك، لكنه أخبرنا أن هناك 3 أسباب ساعدته على حصد الدوري والكأس، أولهم لضعف مستوى الأهلي وقتها، والقيام بفترة إعداد جيدة بعد أحداث الدفاع الجوي، بجانب الفريق المميز الذي كوّنه باتشيكو، مضيفا أن تلك الظروف ليست متوفرة حاليا".

وأوضح أمير مرتضى: "هذا الرد أبهرني، ذلك المدرب نحترمه ونوجه له الشكر لأنه رجل واقعي وسوي، لم يقبل المهمة حتى تكون (أكل عيش)، لكنه احترم تاريخه والنادي الذي سيقوده".

باءت المفاوضات بالفشل وسعى الزمالك خلال الجلسة إلى حل لأزمة مستحقات المدير الفني وجهازه المعاون، في القضايا التي رفعها على النادي الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل أن يسدد النادي الأبيض مستحقاته في يوليو 2020.

ورغم إعلان نيته في الاعتزال بعد نهاية عقده مع السد القطري بنهاية موسم 2018/2019، انتقل فيريرا لتدريب سانتوس البرازيلي في ديسمبر 2019، إلا أنه تمت إقالته في أغسطس 2020 قبل 4 أيام فقط من بداية الدوري البرازيلي حيث قاد الفريق في 11 مباراة بعد خلافة الأرجنتيني خورخي سامباولي، ليحقق الفوز في 4 مباريات ويتعادل في ثلاث ويتلقى أربع هزائم.

محاولة ثانية

جاء ثاني محاولات الزمالك شبيهة بالوضوع الحالي حيث ارتبط البرتغالي في سبتمبر 2020 بتدريب الزمالك خلفا لكارتيرون الذي رحل فجأةً لقيادة التعاون السعودي.

فيريرا جاءعلى رأس أربعة مرشحين أعلنهم مرتضى منصور رئيس الزمالك لقيادة الفريق، مع كل من كريستيان جروس وجيمي باتشيكو، بجانب الأرجنتيني جابرييل كالديرون بعد رحيله عن برسبوليس الإيراني.

وأعلن مرتضى عبر قناة "الزمالك" في نفس الشهر أن اللجنة المشكلة لاختيار المدير الفني الجديد بدأت التفاوض مع المدربين الأربعة، مؤكدا أن جميعهم أبدوا موافقتهم على تدريب الفريق، وسيتم الاختيار بينهم قبل الإعلان بداية الأسبوع المقبل.

واستقر الزمالك على التعاقد مع باتشيكو بسبب أسلوب القريب من كارتيرون ليتجه فيريرا بعد شهر من تعاقد الأبيض مع مواطنه إلى تدريب بوافيستا البرتغالي.

ورحل فيريرا صاحب الـ 75 عام عن النادي البرتغالي في يونيو الماضي بعدما قاده في 25 مباراة حيث فاز في 7 وتعادل مثلهم وخسر 11 مباراة لينهي بوافيستا الدوري في المركز الـ 13 .

وقاد فيريرا الزمالك للتتويج بلقب الدوري لأول مرة بعد غياب 11 عاما بجانب كأس مصر في موسم 2014/2015، لكنه رحل حالة شديدة من التعاطف لدى اللاعبين والجماهير بعد خسارة كأس السوبر في الإمارات أمام الأهلي بنتيجة (3-2).