كارتيرون: أبو جبل سينجح مع النصر.. وانتهت علاقتي بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن حارس الفريق محمد أبو جبل سينجح حال انتقاله لصفوف النصر السعودي.

وقال كارتيرون في تصريحات خلال حواره عبر صحيفة "الرياضية" السعودية :"أبو جبل سينجح مع النصر فهور حارس قوي".

وكانت تقارير صحفية سعودية، كشفت خلال الأيام الماضية عن اقتراب انتقال أبو جبل لصفوف النصر بعقد مدته عام مقابل سبعة ملايين ريال سعودي.

وعن رحيله عن نادي الزمالك، رد كارتيرون :"كان لدي عامان آخران، لكن أنهينا التعاقد بشكل ودي".

وتابع :"انتهت علاقتي مع نادي الزمالك، سعيد بهذه التجربة".

وحول مستقبله التدريبي، رد :"لم أحدد وجهتي المقبلة حتى الآن".

ورحل كارتيرون مؤخرًا عن قيادة فريق الزمالك، عقب سلسلة من النتائج السيئة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي والتي كان آخرها الخسارة من الوداد البيضاوي بنتيجة (3-1) بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن اسم كارتيرون ارتبط بالانتقال للدوري السعودي وقيادة صفوف الاتفاق أو أهلي جدة.