توخيل يعلق على قرار أبراموفيتش ببيع نادي تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

وصف توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عقب الفوز على لوتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، قرار رومان أبراموفيتش، ببيع النادي بأنه "أنباء كبيرة" وأنه "غير مفهوم بعد".

وأكد الملياردير الروسي-الإسرائيلي نيته بيع تشيلسي في بيان أصدره قبل المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، وسط استمرار غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أبراموفيتش /55 عاما/ يمتلك تشيلسي منذ عام 2003 وساعد فريق الكرة في الفوز بـ19 بطولة كبرى.

ولكن فترته اللامعة في النادي الموجود بغرب لندن قاربت على الانتهاء، حيث أبدى ائتلاف تجاري من المليارديرات رغبتهم الفعلية في إبرام صفقة علنية.

ومن المفهوم أن الملياردير السويسري هانز يورج فيز والمستثمر الأمريكي تود بوهلي هما طرفان سينضمان لبعضهما البعض ويستعدان لتقديم عرض لشراء تشيلسي.

ويمكن أن يقع أبراموفيتش تحت طائلة عقوبات حكومة المملكة المتحدة نظرا لقربه من الدولة الروسية، على الرغم من أنه كان يحاول التوسط لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وبسؤاله عقب الفوز 3 / 2 على لوتن في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لتلخيص تأثير أبراموفيتش على النادي، أجاب مدرب تشيلسي :" إن هذا الأمر مبكر بعض الشيء لأنها أنباء كبيرة".

وأضاف :" من المبكر الحديث، لأنه يمكنني فقط التفكير بشأن تشيلسي مع رومان أبراموفيتش. لذلك فإن الامر صعب للغاية علي. من غير المفهوم ما إذا كان هذا سيتوقف. إنه تغيير ضخم للمسار".

وأضاف :" لم نتحدث عن هذا الأمر (قبل مباراة لوتن). تقبلناه. اللاعبون لديهم اتصال بالانترنت، يشاهدون التلفاز وبالطبع يعلمون، تلقوا رسائل. ولكن كان تركيزنا على الاستعداد على الرياضة فقط".

وأردف :"ربما بعض اللاعبين تأثروا كثيرا، وآخرون بشكل أقل، ولكن في النهاية حرصنا على التركيز، نضجنا في المباراة واستطعنا تحقيق الفوز".

وأكد :" لا أعتقد أنني بحاجة للحديث عن هذا الأمر. متأكد للغاية من أن النادي سيتحدث معنا ومع اللاعبين".

وتابع :"لست قلقا بشكل كبير، لأنني مازلت أشعر بالإمتياز وفي مكان جيد. ومازلت أتمنى وأثق في الأفضل. أنا لست من نوعية الأشخاص الذين يقلقون بشأن أشياء لا يمكنهم أن يؤثروا فيها".

وأردف :"إنها أنباء كبيرة، سيكون التغيير كبيرا، ولكنني أيضا لم أخف من التغيير، وسأركز على ما يمكنني إحداث تأثير فيه، وعلى طاقم العاملين والفريق".

وفي بيان أصدره تشيلسي، قال أبراموفيتش :" كما ذكرت من قبل، دائما ما كنت أتخذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي من قلبي".

وأضاف :" في الوضع الحالي، قررت بيع النادي، حيث أنني اعتقد أن هذا يصب في مصلحة النادي، الجماهير، العاملين، وأيضا لرعاة النادي وشركائه".

وأكد :"رجاء أعلموا أن هذا كان قرارا صعبا للغاية اتخذته، ويؤلمني أن أترك النادي بهذه الطريقة. ولكن، أعتقد أن هذا في مصلحة النادي".

وتعهد أبراموفيتش بإلغاء القرض الذي اقترضه النادي منه والبالغ بـ5ر1 مليار يورو (2 مليار دولار)، بالإضافة إلى تحويل جميع العائدات الصافية من البيع لمساعدة هؤلاء المتضررين من غزو روسيا لأوكرانيا.