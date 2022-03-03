المرشح لتدريب الزمالك.. بيدرو إيمانويل.. "تلميذ مورينيو" وقائد ثورة التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصبح المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي أبرز المرشحين لقيادة الزمالك في الموسم الجديد ليكون بدلاً من الفرنسي كارتيرون الذي فسخ الأبيض عقده بالتراضي.

وذكرت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي ينافس مواطنيه جوسفالدو فيرير والذي سبق وأن قاد الفريق الأبيض في موسم (2014 -2015) وروي فيتوريا المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما قدمه المدرب البرتغالي خلال مسيرته التدريبية والتي بدأت منذ موسم (2009 -2010):

تلميذ مورينيو

بيدرو إيمانويل يُعد أحد تلاميذ المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو حيث لعب تحت قيادة "السبيشيال وان" خلال تدريبه فريق بورتو البرتغالي في عام 2004.إيمانويل كان قائدًا لبورتو وقتها ليقود فريقه رفقة مورينيو للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب موناكو الفرنسي.

المدافع البرتغالي قضى مع بورتو سبعة مواسم حتى اعتزاله في موسم (2009 -2010) ليرحل لقيادة فريق دراجون فورس البرتغالي الذي لم يستمر معه سوى أشهر ليعود بعدها إلى فريقه السابق بورتو.

التواجد مع بواش

رغم عمل بيدرو كمساعدًا للمدرب البرتغالي الشاب أندريه فيلاش بواش مع بورتو في موسم (2009 -2010) إلا أن قاد "التنين" البرتغالي للمجد الأوروبي بعد الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

تواجد بيدرو مع بواش جعله يحصل على الخبرة المناسبة بعدما حقق مع بورتو العديد من البطولات خلال هذا الموسم الأمر الذي جعله يتخلى عن الرجل المساعد ليصبح الرجل الأول على مقاعد البدلاء.

البداية من أكاديمكا

بداية بيدرو على المستوى التدريبي بعد رحيله من بورتو كان بتدريب فريق أكاديمكا كويمبرا في موسم (2011 - 2012).

78 مباراة كانت حصيلة بيدرو مع أكاديمكا كويمبرا ليحقق الفوز في 20 مباراة مقابل 23 تعادل وتلقى الخسارة في 35 لقاء.

موسم بيدرو مع أكاديمكا كويمبرا كان مميزًا حيث قاد فريقه للفوز بلقب كأس البرتغال على حساب سبورتنج لشبونة بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة (1-0).

موسم (2013 -2014) شهد تغيير المدرب الشاب محطته ليخوض تجربة جديدة مع فريق أروكا الذي خاض معه 75 مباراة.

مشوار بيدرو مع أروكا لم يكن مميزًا بعض الشيء على مستوى النتائج بعدما حقق الفوز في 20 مناسبة و15 تعادل، مقابل تلقيه 40 خسارة.

تجربة قبرصية

بعد مشوار في الملاعب البرتغالية دام لمدة ستة مواسم خاض بيدرو إيمانويل تجربة في قبرص وتحديدًا عندما قاد فريق أبولو ليماسول في موسم (2015 - 2016).استمر بيدرو مع فريق أبولو ليماسول لمدة موسم وحيد ليحقق لقب كأس قبرص على حساب أف سي اومونيا نيقوسيا بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.

عودة للبرتغال

بعد تجربته في قبرص عاد صاحب الـ44 عامًا للبرتغال من جديد لقيادة فريق إشتوريل إلا أنه لم يحقق النتائج المطلوبة.22 مباراة كانت هيّ حصيلة بيدرو مع إشتوريل حقق من خلالها الفوز في سبع مناسبات مقابل أربع تعادلات و11 خسارة ليرحل بعدها.

مشوار عربي

يمتلك المدرب البرتغالي مشوار عربي مميز وتحديدًا عندما عمل لتدريب فريق التعاون السعودي الذي حقق معه لقب كأس خادم الحرمين بجانب الحصول على المركز الثالث في الدوري.

بيدرو أحدث ضجة كبيرة في الشارع السعودي خلال موسمه الأول عندما تسبب في خسارة الهلال مرتين خلال أسبوع واحد ليقصي "الزعيم" من لقب الكأس بعد الفوز عليه بخماسية ويتسبب في خسارته لقب الدوري الذي حققه النصر.

واستطاع التعاون في موسم 2018-2019 أن يحقق لقبًا تاريخيًا وهو الفوز بالكأس على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف الأمر الذي جعل بيدرو يدخل ضمن ترشحيات لقيادة أكثر من نادي عربي والذي يأتي من أبرزهم نادي العين الإماراتي.

تعاون مع آل الشيخ

في مطلع موسم 2019-2020 ارتبط اسم بيدو بالزمالك بعد رحيل خالد جلال وزادت التكهنات بعدما نشر تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق صورة عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" تجمعه مع المدرب البرتغالي ليكتب :"شرفني بمنزلي في الساحل الشمالي بيدرو إيمانويل لمناقشيته بمشروع جديد ومهم".

ولكن تركي آل الشيخ جلب المدرب لألميريا الأسباني بعدما استحوذ على النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية وأعلن في أغسطس 2019 توليه الإدارة الفنية للفريق.

ألميريا

لم تستمر تجربة بيدرو مع ألميريا سوى بضعة أشهر ورحل عن الفريق في نوفمبر 2019 بعدما اتفق مع النادي الأسباني على فسخ التعاقد بالتراضي.

وتولى تدريب الفريق خلال 18 مباراة ب دوري الدرجة الثانية الإسباني، استطاع تحقيق الانتصار في 6 مباريات، وتعادل في 6 مناسبات، بينما تعرض للخسارة مرتين.

العين

تجربة عربية أخرى كانت في انتظار المدرب البرتغالي وتحديداً في العين الإماراتي استمرت لمدة 18 شهر انتهت بالإنفصال بين الطرفين.

في يناير 2020 انتقل بيدرو لتدريب العين ولكن جائحة كروونا ضربت الكوكب لينهي الموسم الملغي في المركز الثاني وبلغوه نهائي كأس رئيس الدولة ولكنه في الموسم الذي أعقبه أنهى الدوري في المركز السادس ليتم الإنفصال.

شهر في النصر

وعاد المدرب البرتغالي الموسم الماضي وتحديد شهر أكتوبر للدوري السعودي عبر بوابة النصر لينتشل الفريق العالمي من تعثره بعد فترة مخيبة مع البرازيلي مانو مينيز ولكنه رحل بعد شهر فقط قاد فيهم 5 مباريات خسر 4 وتعادل مباراة وفاز مباراة.