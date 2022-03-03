بعد تفضيل أحمد مرتضى للمدرسة البرتغالية.. من هو مدرب الزمالك القادم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك، من الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك، بعد تعيين أسامة نبيه مدربًا مؤقتًا للأبيض.

أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد أنه يفضل التعاقد مع مدرب أجنبي يحمل الجنسية البرتغالية خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ورحل كارتيرون عن تدريب الزمالك بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان أحمد مرتضى قال في تصريحات سابقة: "في رأيي الشخصي، أُفضل التعاقد مع مدرب برتغالي لأن المدرسة البرتغالية لديهم شخصية قوية، ويستطيعون السيطرة على الفريق بشكل كبير، كما أن لديهم انضباط وواقعية في كرة القدم".

وبعد أن كشف أحمد مرتضى عن أن المدرب القادم للزمالك من الممكن أن يكون برتغالي، يرصد الخليج 365 3 أسماء مرشحين بقوة لتدريب الأبيض في الفترة القادمة.

بيدرو إيمانويل

ارتبط اسم البرتغالي بيدور إيمانويل المدير الفني السابق للنصر السعودي والأسبق للتعاون وألميريا الإسباني لتدريب الزمالك.

لم تكن المرة الأولى التي ارتبط فيها اسم بيدرو لتدريب الزمالك، حيث كان مرشحًا في 2019، خلفًا لخالد جلال المدير الفني للأبيض الأسبق، الذي لم يستمر في منصبه طويلاً بعد خسارة لقب الدوري.

روي فيتوريا

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن اقتراب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي من قيادة الزمالك.

جوسفالدو فيريرا

أثارت زولميرا فيريرا زوجة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الجدل بعد ارتباط زوجها بقيادة فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد نشر صورة لها في الأهرمات على صفحتها مشيرة إلى أنها ستعود لمصر قريبًا.