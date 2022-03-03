مرشح جديد لقيادة الزمالك بدلاً من كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن اقتراب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي من قيادة الزمالك.

ونشرت صفحة "العربية" عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :"البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق يقترب من تدريب الزمالك".

وكانت آخر محطات روي فيتوريا مع فريق سبارتاك موسكو الروسي في العام الماضي، كما يمتلك صاحب الـ51 عامًا تجربة في الملاعب العربية بقيادة فريق النصر السعودي.

وقاد روي فيتوريا فريق النصر عام 2019 واستمر رفقة "العالمي" حتى عام 2020، لكنه وبعد سوء النتائج وتحديدًا عقب الخروج من مسابقة دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي، جعل إدارة النصر تقرر فسخ عقدها مع المدرب.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض خلال ظهوره في مداخلة هاتفية عبر شاشة "الشمس" الكشف عن هوية المدير الفني الجديد للزمالك، مكتفيًا بأنه سيجلب معه 4 مساعدين. (طالع التفاصيل)

وكان رئيس نادي الزمالك أعلن يوم الإثنين الماضي فسخ التعاقد مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عقب سلسلة من سوء النتائج في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي بهدف مقابل ثلاثة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقاد أسامة نبيه قيادة الزمالك بصورة مؤقتة لحين تعيين المدير الفني الجديد والذي سيظهر في مباراة الوداد البيضاوي المغربي بحسب تأكيدات مرتضى منصور.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز مساء أمس الأربعاء على فريق فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين في إطار الجولة العاشرة من مسابقة دوري we المصري.