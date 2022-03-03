زوجة فيريرا تثير الجدل بعد ارتباطه بقيادة الزمالك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أثارت زولميرا فيريرا زوجة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الجدل بعد ارتباط زوجها بقيادة فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتبت زوجة فيريرا عبر "انستجرام" بجانب نشرها صورة لها وهيّ في الأهرامات :"سأعود إلى الأرض التي كنت فيها سعيدة جدًا لحضور حفل زفاف عائلي رائع".

وكانت تقارير صحفية ربطت صاحب الـ75 عامًا بقيادة الزمالك في الفترة المقبلة ليكون بدلاً من الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل مؤخرًا بعد فسخ تعاقده.

وسبق وأن قاد فيريرا فريق الزمالك خلال موسم (2014 - 2015) وحتى مطلع موسم (2015 - 2016)، قبل أن يقرر البرتغالي الرحيل والانتقال لقيادة السد القطري.

وحقق فيريرا مع الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر في موسم واحد قبل أن يخسر مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في لقاء أقيم بالإمارات.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن عبر قناة "الشمس" تواجد المدير الفني الجديد في مباراة الوداد البيضاوي المغربي. (طالع التفاصيل)

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول دوري we المصري برصيد 22 نقطة، كما يتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بدور المجموعات برصيد نقطتين.