حرمان روسيا وبيلاروس من المشاركة في الدورة الباراليمبية الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلنت اللجنة الباراليمبية الدولية اليوم الخميس حرمان الرياضيين من روسيا وبيلاروس من المشاركة في الدورة الباراليمبية الشتوية في بكين.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تراجع سريع للجنة الباراليمبية الدولية عن القرار الذي اتخذته قبل 24 ساعة بالسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في الباراليمبياد كرياضيين محايديين ، رغم الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، والذي تم جزئيا من أراضي بيلاروس .

وأكدت اللجنة الباراليمبية الدولية أنها قررت "رفض تسجيل مشاركة" الرياضيين من اللجنة الباراليمبية الروسية واللجنة الباراليمبية البيلاروسية ، بعد أن هددت دول ورياضيون أخرون بعدم المشاركة، الأمر الذي كان من الممكن أن يعرض مصير الدورة الباراليمبية في بكين للخطر.

وقال أندرو بارسونز رئيس اللجنة الباراليمبية الدولية في بيان اليوم الخميس "ضمان سلامة وآمان الرياضيين يمثل أهمية أساسية بالنسبة لنا، والوضع في قرى الرياضيين يتصاعد وأصبح الآن غير مقبول".