شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يستقر على السفر إلى السنغال 26 مارس لخوض إياب تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على سفر الفراعنة إلى السنغال يوم 26 مارس لخوض مباراة الإياب فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمحدد لها يوم 29 من نفس الشهر.

وفضل كيروش السفر فى اليوم التالى للمباراة التى تقام فى القاهرة يوم 25 مارس، بحيث يخضع اللاعبون للاستشفاء عقب المباراة بفندق الإقامة، بجانب إقامة مران لفك العضلات فى اليوم التالى قبل السفر عصرا إلى السنغال.

من ناحية أخرى ينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وصول 2 مليون و700 ألف دولار ما يعادل 42 مليونا و120 ألف جنيه مصرى، من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، خلال الأيام المقبلة، وهى مكافآة منتخب مصر بعد التأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون، وحصل الفراعنة على لقب الوصيف بها بعد خسارة المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

واستطاع منتخب مصر القفز للمركز الـ34 عالميا، بعدما كان الفراعنة فى المركز الـ45، حيث جمع الفراعنة حسابيا 42 نقطة من المشاركة فى بطولة الأمم التى احتل فيها المنتخب المركز الثانى خلف المنتخب السنغالى.

وقبل خوض منافسات أمم أفريقيا كان الفراعنة فى المركز 45 عالميا، و6 أفريقيا، برصيد 1451 نقطة، وبعد أمم أفريقيا احتل المركز 34 عالميا، والرابع أفريقيا برصيد 1493 نقطة، ورغم خسارة نهائى أفريقيا قفز الفراعنة 11 مركزا عالميا و3 مراكز قاريا.

وجاء منتخب مصر فى المركز الرابع أفريقيا والثانى على المستوى العربى، ورغم فشل منتخب مصر فى الحصول على البطولة، إلا أنه سيحصل على جائزة مالية كبيرة، قيمتها 42 مليون جنيه وهى مكافأة الوصيف، كما ساهمت البطولة فى عودة الثقة فى المدرب البرتغالى كارلوس كيروش الذى قدم بطولة استثنائية، خاصة بعدما قاد منتخب مصر لعبور كوت ديفوار والمغرب والكاميرون فى الأدوار السابقة، رغم الهزيمة فى النهائى ضد السنغال.