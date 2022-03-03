شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحتوى حسام حسن بعد واقعة مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة مع حسام حسن مهاجم الفريق الأحمر لاحتواء اللاعب ودعمه نفسيا، بعدما ظهر اللاعب متأثرا بشكل كبير بسبب مشاركته فى آخر دقيقتين من مباراة فريقه ضد فاركو فى الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وظهر حسام حسن فى حالة حزن شديد بسبب تهميشه من المشاركة طوال المباراة وعدم مشاركته مبكرا، رغم أن فريقه كان قد حسم نتيجة المباراة من أول ربع ساعة.

وينوى موسيمانى دعم حسام حسن والتأكيد على أن دوره قادم مع الأهلى فى الفترة القادمة، وأنه يستحق الحصول على فرصة كاملة، وأن تأخر إشراكه فى مباراة فاركو وفقا لرؤية فنية فى محاولة الاطمئنان وتجهيز كل اللاعبين.

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بعد غد السبت فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الأربعاء فور الانتهاء من مباراة فاركو بالجولة الـ11 من عمر الدورى، والتى فاز فيها الفريق الأحمر برباعية.

وفضل الجهاز الفنى للأهلى دخول اللاعبين معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة قبل مباراة المريخ لفرض حالة من التركيز الشديد والانضباط داخل المعسكر الأحمر، نظرا لأهمية المباراة باعتبارها عنق زجاجة فى مشوار بطل أفريقيا فى صراعه للتتويج بالنجمة الـ11 فى تاريخه القارى.