شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك فى نصف نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة محتملة قد تجمع فريقى كرة السلة بالنادى الأهلى ونظيره الزمالك فى نصف نهائى كأس السلة رجال، والتى تقام 12 مارس الجارى.

وتقام مباريات ربع النهائى يوم 8 مارس، حيث يلتقى الزمالك مع الاتصالات باللقاء رقم 11، والأهلى مع أصحاب الجياد فى المباراة رقم 12، ووفقا لجدول المسابقة فيلتقى فى نصف النهائى الفائز من المباراة رقم 11 مع الفائز من مباراة رقم 12، وبالتالى يلتقى الأهلى مع الزمالك حال فوز كل منهما فى منافسات ربع النهائى الثلاثاء المقبل.

ووفقا لجدول المباريات التى أعلنته لجنة المسابقات وأرسلته إلى الأندية المتأهلة لربع نهائى البطولة فجاء كالتالى..

الثلاثاء 8 مارس.. الاتحاد مع القناة بصالة الاتحاد، والجيش مع سموحة بصالة الجيش، والمصرية للاتصالات مع الزمالك بصالة المركز الأولمبى بالمعادى، بينما يلتقى الأهلى مع أصحاب الجياد بصالة الأهلى.

وفيما يخص الدور قبل النهائى فيقام يوم السبت 12 مارس، على أن يقام النهائى 14 من نفس الشهر، وتقام مباراتى قبل النهائى والنهائى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.