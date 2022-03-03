شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السودانى: لم نتخذ قرارا لنقل مباراتنا مع الأهلى خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل أبو جريشة نائب رئيس نادى المريخ السودانى أنه كان يتوقع أن يكون فريقه فى المقدمة، لكن مباراة صن داونز حدث فيها بعض الأخطاء الفنية وخرجت بالتعادل، لكن وضعنا مريح ونتمنى التركيز فى المباريات المقبلة يوم 5 مارس مع الأهلى ويوم 11 مع الهلال السودانى.

وقال، فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون تايم سبورت، "مباراة الأهلى صعبة لأنه بطل أفريقيا وفاز على فاركو بانتصار عريض وهو فريق كبير، ولابد أن نعمل له ألف حساب، لأنها مباراة مهمة وتعنى لنا الكثير".

وعن حقيقة نقل مباراة فريقه الثانية ضد الأهلى خارج مصر: "لا يوجد شىء رسمى بشأن نقل مباراتنا الثانية ضد الأهلى المقرر لها يوم 18 مارس الجارى ولم نتخذ قرارا نهائيا بنقل المباراة خارج مصر، وننتظر موقفنا بالمجموعة".

وأوضح: "من بداية المباريات مع صن داونز والهلال كان لدينا غيابات مثل أمير كمال كابتن الفريق وبكر المدينة أكبر الهدافين ومحمد الرشيد وصلاح النمر كانوا في دور التأهيلهم ولكن الآن جميعهم جاهزين فى الوقت الحالى".

واستطرد: عندما بدأ الدورى السودانى قسمنا الفريق على جزئين جزء سافر إلى السودان نحو 13 لاعبا مع مجموعة من اللاعبين الناشئين والجزء الآخر فى مصر ويلعب مباريات ودية تحضيرا للبطولة الأفريقية".

وأضاف: "الأهلى جميع لاعبيه مهمين ويعد أبرزهم محمد مجدى أفشة فهو لاعب مميز ويعمل له ألف حساب".