الامارات | غضب جماهيري مغربي من وصف "الجزائري"!

شكرا لقرائتكم خبر عن غضب جماهيري مغربي من وصف "الجزائري"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتكب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطأ كبيراً في حق نادي الرجاء البيضاوي المغربي بعدما وصفه بالفريق الجزائري في الخبر الذي نشره عقب فوزه على هورويا الغيني بهدف نظيف في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن الاتحاد الإفريقي نشر على موقعه العبارة التالية: "ظل الرجاء الرياضي الجزائري الفريق الذي سجل انتصارات بنسبة 100% بعد اليوم الثالث من منافسات المجموعات بعصبة أبطال إفريقيا"، وهو ما أغضب الرجاء الذي يمتلك قاعدة عريضة في المغرب.

وكان الرجاء قد حقق نتائج ملفتة في دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي إذ يتصدر مجموعته بثلاثة انتصارات على حساب أمازولو الجنوب إفريقي ووفاق سطيف الجزائري وهورويا كوناكري الغيني.

وعلقت الصحيفة على خطأ الاتحاد الإفريقي: "رغم أن للرجاء البيضاوي تاريخ حافل مع مشاركاته الإفريقية المتعددة سواء في عصبة الأبطال أو في كأس الكونفدرالية، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الكاف لترتكب في حقه خطأ فادحا! وسمته بالفريق الجزائري".

وأضافت: "ليس هذا هو الخطأ الوحيد الذي إرتكبته "الكاف" في حق الأندية المغربية، بل سبقه خطأ آخر مع نهضة بركان هذه المرة في كأس الكونفدرالية، فبعد خسارته في مباراة الجولة الثانية أمام أسيك ميموزا الإيفواري بملعب الصداقة ببنين، كتبت الكاف أن الفريق المغربي خسر المباراة بأبيدجان بالكوت ديفوار.

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