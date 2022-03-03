الامارات | تعرف على المدرب الجديد للزمالك.. براتبه وشروطه

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدرب الجديد للزمالك.. براتبه وشروطه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل نادي الزمالك المصري، لاتفاق مع مدربه السابق، مانويل جوسفالدو فيريرا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للفرنسي باترس كارتيرون الذي تمت إقالته في وقت سابق.

وقال مصادر قريبة من إدارة الزمالك لـ "الامارات اليوم" أن فييرا قبل مهمة العودة لتدريب الزمالك والذي سبق أن حصل معه على بطولتي الدوري والكأس المحليين في عام 2015، نظير عدة شروط، أبرزها الحصول على راتب شهري قدره 150 ألف دولار، واصطحاب اثنين برتغاليين معاونين، مع عدم تدخل أي مسؤول من إدارة النادي في عمله".



وأضاف المصدر، أن فيريرا، أكد عدم مسؤوليته عن نتائج الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، والذي بات تخطيه لدوري المجموعات أمر بالغ الصعوبة بعد أن تجمد رصيده عند نقطتين فقط من أصل ثلاث مباريات.

وحسم مسؤولو الزمالك المفاضلة بين سبعة مدربين من جنسيات مختلفة لتولي تدريب الفريق، وفي مقدمهم فيريرا ومدربين من فرنسا وهولندا.

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