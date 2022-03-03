الامارات | ملياردير مصري يتقدم لشراء نادي تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير مصري يتقدم لشراء نادي تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر رجل الأعمال المصري لطفي منصور الرئيس التنفيذي المصري لشركة "مان كابيتال"، الذراع الاستثماري لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته، المشهد في بريطانيا بعد ساعات بتقدمه لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي بعد ساعات من طرحه للبيع من قبل مالكه الروسي رومان أبراموفيتش المهدد بالإبعاد من بريطانيا على خلفية صلته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أنه تمت دعوة الأطراف المهتمة لتقديم عطاءات رسمية لشراء النادي بحلول 15 مارس، ومن المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع، مشيرة أن الملياردير المصري لطفي منصور قدم عرضه للاستحواذ على النادي.

وأوضحت الصحيفة أن لطفي منصور يبلغ من العمر 33 عامًا، ويحمل تذكرة موسمية في ستامفورد بريدج، وبإمكانه شراء النادي.

يذكر أن مالك تشيلسي الحالي أبراموفيتش لضغوط متزايدة خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، والعقوبات المرتقبة بحق رجال أعمال روس في المملكة المتحدة، مما دفعه السبت الماضي للإعلان عن تسليم "إدارة ورعاية" النادي الى مؤسسة أمناء النادي الخيرية.

من جهتها، أفادت صحيفة "بليك" السويسرية بأن رجل الأعمال السويسري هانزيورغ فايس المصنف بين أغنى رجال بلاده، مرشح بقوة لدخول سباق الاستحواذ على نادي تشيلسي، ويعتبر فايس (86 عاما)، مؤسس شركة تصنيع الأجهزة الطبية "سينتيز".

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