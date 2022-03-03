ما هو موعد ومكان إقامة مجموعات دوري أبطال آسيا 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة السعودية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.



وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، الخميس، إن مباريات منطقة الغرب بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ستقام في السعودية.

وستستضيف العاصمة الرياض مباريات المجموعتين الأولى والثانية، بينما ستقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، والرابعة في بريدة والخامسة في الدمام.

وتنطلق بطولة دوري أبطال آسيا 2022 في شهر مارس/آذار الجاري بالمراحل التمهيدية، فيما تنتهي المسابقة في فبراير 2023.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة دور المجموعات (منطقة الغرب) بالسعودية، خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل/نيسان المقبل.

ويحمل الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا، بعدما حصد نسخة عام 2021، ليصبح الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 4 مرات.

المجموعة الأولى (الرياض): الهلال والريان القطري والاستقلال الإيراني، بالإضافة لفريق رابع لم يتحدد بعد.

المجموعة الثانية (الرياض): الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي.

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المجموعة الثالثة (جدة): فولاد الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي والغرافة القطري وأهال التركمانستاني.

المجموعة الرابعة (بريدة): الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي بالإضافة لفريق رابع لم يتحدد بعد.

المجموعة الخامسة (الدمام): السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني بالإضافة لفريق رابع لم يتحدد بعد.