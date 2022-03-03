الشناوي: ركلتا جزاء الزمالك اللتان حصلا عليهما خلال مباراته أمام فيوتشر صحيحتان

الشارقة - اميمة ياسر - قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن ركلتا جزاء الزمالك اللتان حصلا عليهما خلال مباراته أمام فيوتشر صحيحتان.

واستطاع الزمالك تحويل تأخره بهدفين نظيفين لفوز بثلاثية أمام فيوتشر خلال اللقاء الذي جمعهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة 10 من الدوري.

وأضاف الشناوي، خلال تحليله اللقاء تحكيميًا على قناة أون تايم سبورتس:"ركلة جزاء الزمالك الأولى صحيحة ولم يكن سيف الجزيري مُتسللًا وركلة جزاء الزمالك الثانية صحيحة فهناك حركة يد من قبل مدافع فيوتشر ولايوجد ركلة جزاء لفيوتشر في كرة أحمد رفعت ويوسف وأباما داخل منطقة جزاء الزمالك".

وأتم الخبير التحكيمي تصريحاته بقوله:" كرة لاعب الزمالك شيكابالا داخل منطقة جزاء فيوتشر لم يكن بها ركلة جزاء وكرة نيدفيد ومحمد عبدالشافي لايوجد بها طرد للاعب الزمالك، كما أن إلغاء هدف فيوتشر الثالث كان قرارًا صحيحًا".